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Трамп выступил с обвинением судьи на своем процессе

Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном Байдена

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном президента США Джо Байдена Хантером. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, судья по его делу Таня Чуткан ранее была связаны с юридической фирмой, обслуживавшей украинскую энергетическую компанию Burisma — бывшего работодателя Хантера Байдена.

Он отметил, что Чуткан «имела ... связи с юридической конторой, которая работала на ... энергетическую компанию Burisma, где гордым членом совета директоров состоял Хантер Байден».

Трамп назвал такую ситуацию классическим конфликтом интересов.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин говорил, что возможный арест бывшего главы Белого дома Дональда Трампа может привести к беспорядкам в США.

По его словам, налицо политика двойных стандартов: американцы пытаются разобраться с Трампом, но закрывают глаза на сына Байдена, Хантера.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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