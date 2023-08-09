Стало известно, почему не состоялась миссия ООН и ЭКОВАС в Нигер

8 августа миссия делегаций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза в Нигер не состоялась из-за отказа во въезде, сообщило ЭКОВАС.

В заявлении, опубликованном на странице ЭКОВАС в социальной сети X (ранее Twitter), говорится: «Миссия была прервана после получения сообщения от военных (которые устроили государственный переворот в Нигере), что они не готовы принять трехстороннюю делегацию».

Организация отмечает, что в соответствии с решением от 30 июля чрезвычайный саммит ЭКОВАС будет продолжать предпринимать все необходимые меры для восстановления конституционного порядка в Нигере. Запланированная миссия была частью усилий по поиску мирного урегулирования кризиса в стране.

26 июля группа военных в Нигере совершила мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции и запрете политической активности партий. Национальный совет спасения родины был сформирован для управления республикой, и его возглавил генерал Абдурахман Тчиани 28 июля. В то же время Базум, по словам нигерских политиков, остается «в хорошем здравии» и поддерживает связь с лидерами и представителями правительств других стран, но ему запрещено покидать резиденцию.

30 июля лидеры государств, входящих в ЭКОВАС, потребовали немедленного освобождения Базума, возвращения ему президентских полномочий и восстановления конституционного порядка в стране. 4 августа военные государств — членов ЭКОВАС заявили, что разработали план для случая интервенции в Нигер на экстренной встрече. Ультиматум сообщества истек 7 августа.

Ранее президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная охрана.