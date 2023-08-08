Латвия усилит контроль на границе с Белоруссией

Правительство Латвии заявило, что республика на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кабинет министров 8 августа объявил об усиленном режиме работы системы пограничной охраны на шесть месяцев с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса», — говорится в заявлении латвийского кабмина.

Там подчеркнули, что данное распоряжение было дано «для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству, принимая во внимание непропорционально большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и его попыток и тенденцию к их увеличению».

До этого в пресс-службы Министерства обороны Белоруссии заявили, что Вооруженные силы республики проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.