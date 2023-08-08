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Эрдоган рассказал о роли Турции в урегулировании российско-украинского конфликта

Эрдоган: Турция играет ключевую роль в урегулировании на Украине

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция с начала украинского кризиса стала ключевой страной в вопросе его урегулирования, в частности, она строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую правила судоходства в черноморских проливах, что позволило не допустить распространения конфликта на бассейн Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, переговоры, организованные Анкарой, являлись попыткой прекращения кровопролития, а Черноморская зерновая инициатива позволила прекратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей.

Эрдоган отметил, что позиция турецкой стороны является четкой и принципиальной, Анкара не хочет больше видеть крови и слез.

«Распространение войны на бассейн Черного моря станет катастрофой для всего региона. Четко соблюдая Конвенцию Монтрё, мы не позволили допустить распространения трагедии», — подчеркнул Эрдоган.

До этого президент Турции на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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