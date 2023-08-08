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В Пентагоне заверили, что у США остались деньги на помощь Украине

Пентагон: у администрации США остается минимум $6 млрд на поддержку Украины

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Andrew Harnik/AP

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация США располагает как минимум $6 млрд на помощь Украине и может ее пока продолжать, не обращаясь к конгрессу за дополнительным финансированием. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, деньги у американской стороны еще не закончились, средства для переоценки, которая была проведена в 2023 году, все еще есть.

«Как вы помните, это примерно $6 млрд», — заявила Сингх.

По ее словам, речь идет об экономии, которая образовалась при переоценке военного имущества, переданного Украине из наличия Пентагона. Сингх затруднилась сказать, есть ли у администрации деньги сверх этого.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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