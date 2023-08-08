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Президент Венгрии одобрила нового посла Украины

Президент Венгрии Новак подписала агреман для нового украинского посла Шандора

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Embassy of Hungary New Delhi

Президент Венгрии Каталин Новак подписала агреман для нового украинского посла Федора Шандора. Об этом сообщает венгерский телеканал ATV.

«Сегодня президент республики подписала утвердительное решение, необходимое для назначения нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии», — заявили в дирекции по коммуникациям официальной резиденции Новак.

В публикации отмечается, что для дальнейшего утверждения Шандора решение президента будет направлено на подписание в Министерство иностранных дел Венгрии, после чего будет обнародовано в венгерских СМИ.

До этого министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал
украинскую армию.

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