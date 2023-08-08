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Турция пообещала приложить усилия для продления зерновой сделки

Эрдоган: возврат к зерновой сделке зависит от выполнения обязательств Западом

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Vadim Ghirda/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки. Это мероприятие транслировал телеканал TRT.

По словам Эрдогана, Анкара исходит из того, что решение проблемы с зерновой сделкой зависит от выполнения западными странами своих обязательств.

«Исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов», — сказал турецкий президент.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, однако Москва не отвечает на это.

7 августа сообщалось, что на заседании Совета национальной безопасности Турции, которое пройдет под председательством Эрдогана 9 августа, будет обсуждаться тема поставок зерна и зернового коридора.

Ранее газета Hurriyet сообщала, что визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа.

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