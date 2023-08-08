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В Госдепе анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Госдеп: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе

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Shannon Stapleton/Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину», — подчеркнул Миллер.

В рамках брифинга он отказался раскрывать подробности о содержании нового пакета помощи, а также о возможных новых ракетных системах, которые обсуждаются Вашингтоном и Киевом.

До этого стало известно, что Украина с февраля 2022 года получила от США финансовую помощь в размере $66,2 млрд, став крупнейшим получателем поддержки от Вашингтона со времен Второй мировой войны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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