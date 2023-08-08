ЕС не может дать Украине гарантии безопасности

Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что ЕС не может предоставить Украине гарантии безопасности, так как это не входит в компетенции политического объединения. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

«Мы не организация безопасности», — указал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

По его мнению, обсуждения касательно безопасности Украины должны вестись под шефством НАТО.

Ранее деловая газета The Financial Times со ссылкой на источники писала, что желание украинских властей вступить в Евросоюз потребует проведения реформ не только на Украине, но и в самом Европейском союзе, в связи с чем в Брюсселе уже начались дискуссии о возможности преобразования сообщества.

При этом колумнист издания Тони Барбер утверждает, что вступление в Евросоюз может оказаться для Украины еще более непосильной задачей, чем вступление в НАТО.

Ранее в ЕС назвали число принятых на лечение украинцев.