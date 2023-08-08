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Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Рамафосой

Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР Рамафосой подготовку к саммиту БРИКС

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Mikhail Metzel/Luc Gnago/Reuters

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

В публикации указывается, что Рамафоса позитивно оценил результаты саммита Россия--Африка, прошедшего в Санкт-Петербурге 27–28 июля. По его мнению, итоги саммита определенно будут способствовать наращиванию сотрудничества России с африканскими государствами.

По информации пресс-службы, главы государств обсудили некоторые вопросы практического сотрудничества России и ЮАР с упором на укрепление торгово-экономических и инвестиционных коммуникаций. Стороны также обсудили подготовку к грядущему саммиту БРИКС, запланированному на 23-24 августа в Йоханнесбурге.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня», — говорится в материале.

Накануне Рамафоса пригласил на саммит БРИКС лидеров 67 стран и 20 представителей организаций.

Ранее Путин и лидеры стран Африки обсудили мирную инициативу по Украине.

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