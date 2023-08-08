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Премьер Украины рассказал о подготовке страны к сложной зиме

Шмыгаль: энергетики на Украине продолжают ремонтные работы, готовясь к сложной зиме

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ремонтная кампания на объектах национальной энергосистемы продолжается, страна готовится к различным сценариям в будущем отопительном сезоне: не исключено, что «зима будет сложной». Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что по вопросу отопительного сезона существует множество спекуляций. Правительство Украины не собирается приуменьшать угрозы, риски и вызовы грядущего отопительного сезона, а также готовится ко всем возможным сценариям развития событий, чтобы избежать худших из них.

«Зима будет сложной, но мы должны выстоять. Готовим для этого все необходимое», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что ремонтная кампания охватывает тепло-, гидро- и атомные объекты выработки энергии. Энергетики отремонтировали пять атомных блоков мощностью 4,4 ГВт, при этом еще четыре блока мощностью 3,4 ГВт находятся в ремонте.

До этого стало известно, что Украина возобновляет импорт электроэнергии для балансировки системы в часы пиковых нагрузок.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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