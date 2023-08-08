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Путин пообещал продолжать программы льготной ипотеки в России

Путин: российские власти продолжат развивать программы льготной ипотеки

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли сообщил, что льготные ипотечные программы в России будут продолжены, передает РИА Новости.

«Как мы знаем, 8% льготная ипотека теперь, 6% — семейная, 5% для IT-специалистов и 2% для Дальнего Востока. Будем работать, будем продолжать», — сказал он.

При этом российский лидер заявил о существовании одного момента, на который обращает внимание Центральный Банк России.

«У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, которые связаны с обслуживанием ипотечных кредитов, здесь важно внимательно смотреть за этим, что мы вместе с правительством, с Банком РФ будем делать, но льготную ипотеку будем поддерживать», — добавил глава российского государства.

Также Владимир Путин назвал решение Центрального банка России по повышению ключевой ставки вынужденным в связи с разогревом инфляции.

21 июля 2023 года Центральный банк Российской Федерации впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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