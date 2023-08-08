Путин раскрыл новые подробности своей поездки в Мариуполь

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительства заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей, передает ТАСС.

«Все как муравейник — работают-работают, уже стемнело, все равно работают-работают, все крутится-крутится, здорово», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что приезжал в город без предупреждения. По его словам, это не было инспекцией — он просто хотел ознакомиться с результатами работы строителей.

Также на этом совещании Владимир Путин сообщил, что около 400 тысяч российских семей с начала 2023 года улучшили жилищные условия по льготной ипотеке.

Кроме того, 8 августа сообщалось, что президент планирует внести в Государственную думу проекты поправок в законодательство, которые касаются порядка уведомления Организации Объединенных Наций и Совета Европы в случае введения или прекращения на территории РФ военного или чрезвычайного положения.

Ранее Путин пообещал льготную ипотеку под 2% некоторым молодым семьям.