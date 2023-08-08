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Грушко станет представителем Путина при внесении изменений в закон о военном положении

Грушко будет представлять Путина в ГД и СФ при изменении закона о военном положении

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Александра Грушко своим представителем при рассмотрении в Госдуме и Совфеде проекта закона о внесении изменений в законы о чрезвычайном и военном положениях. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.

Предполагается внесение изменений в статью 22 закона «О военном положении» и статью 37 закона «О чрезвычайном положении». Содержание в настоящее время не опубликовано, но, как отмечает ТАСС, оно может быть связано с выходом РФ из Совета Европы.

В настоящее время в законе «О военном положении» указано, что в случае введения такого режима на всей территории РФ или в отдельных регионах глава государства принимает меры по уведомлению генсека ООН и генсека Совета Европы об отступлении Москвы от обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан.

Ранее в МИД РФ рассказали о действиях России после саммита НАТО.

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