Грушко станет представителем Путина при внесении изменений в закон о военном положении

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Александра Грушко своим представителем при рассмотрении в Госдуме и Совфеде проекта закона о внесении изменений в законы о чрезвычайном и военном положениях. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.

Предполагается внесение изменений в статью 22 закона «О военном положении» и статью 37 закона «О чрезвычайном положении». Содержание в настоящее время не опубликовано, но, как отмечает ТАСС, оно может быть связано с выходом РФ из Совета Европы.

В настоящее время в законе «О военном положении» указано, что в случае введения такого режима на всей территории РФ или в отдельных регионах глава государства принимает меры по уведомлению генсека ООН и генсека Совета Европы об отступлении Москвы от обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан.

Ранее в МИД РФ рассказали о действиях России после саммита НАТО.