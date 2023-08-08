Рютте поздравил Зеленского с успешной встречей по Украине в Джидде

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем Twitter он отметил, что в рамках беседы обсуждались вопросы, связанные с поддержкой Киева.

«Поздравил Зеленского с успешной встречей по поводу конфликта в Саудовской Аравии, где были представлены Нидерланды. Важно продолжать говорить о мире на Украине с этой широкой группой стран <…> Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, и что, в частности, сейчас мы изучаем, что еще мы можем сделать для укрепления украинской противовоздушной обороны», — написал Рютте.

Он добавил, что Амстердам помогает Киеву, в частности, за счет сотрудничества с партнерами по обучению украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16. Рютте подчеркнул, что поговорил с Зеленским и о текущей ситуации на фронте.

6 августа в Джидде, в Саудовской Аравии, завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.

Ранее в России назвали цель саудовского саммита по Украине.