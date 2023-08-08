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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в деревне в Рязанской области

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в Петрушово в Рязанской области

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области. Об этом пишет местное СМИ «Вид сбоку».

Издание пишет,что 5 августа, в деревне Петрушово прошел праздник «Макушка лета», на котором присутствовала Кнайсль, где ответила на вопросы журналистов.

«Сейчас живу в Петрушово, и мне нравится эта атмосфера. Мне нравится, как дети здесь играют. Здесь суперхорошая атмосфера, не только сейчас, но, по-моему, каждый день. Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы – это мой мир, это тоже мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии», — рассказала экс-глава МИД.

Издание уточняет, что Кнайсль арендовала в Петрушово дом. Сама Кнайсль рассказала, что в настоящее время учит русский язык и арендовала жилье «еще на месяц».

«Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего», — рассказала экс-министр.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру. Западные СМИ сочли это как знак подчинения.

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.

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