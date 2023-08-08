В офисе Зеленского назвали срок начала переговоров по гарантиям безопасности Украины

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры по гарантиям безопасности Киева начнутся в августе-сентябре.

«Мы надеемся, что первые договоры могут появиться уже до конца текущего года», — приводится заявление Ермака на сайте украинского президента.

По словам главы офиса Зеленского, в переговорах будут участвовать страны, присоединившиеся к Вильнюсской декларации на саммите НАТО в Литве.

Отмечается, что параллельно Украина и США ведут двусторонние переговоры о гарантиях безопасности и вступления Украины в НАТО.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности для Киева.

До этого в правительстве Германии заявили, что работают над гарантиями безопасности для Украины. Источник ТАСС в правительстве ФРГ рассказал, что основной целью соглашения о гарантиях является наделение украинской стороны способностями самостоятельно защищаться при возможном «нападении», а также оказание Киеву военной, экономической и дипломатической помощи в случае подобного развития событий. В правительстве сообщили, что в процесс переговоров о гарантиях вовлечены все страны «Большой семерки».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.