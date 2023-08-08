Почти 80% жителей Нигера поддержали госпереворот

Большинство граждан Нигера позитивно относятся к попытке государственного переворота в африканской республике, пишет The Economist. По опросу Premise Data, действия путчистов поддерживают 78% респондентов.

Согласно исследованию, 73% опрошенных считают необходимым сохранение военной хунты у власти либо на длительный срок, либо до проведения новых выборов. Что касается какого-либо международного вмешательства для урегулирования ситуации, то большинство жителей Нигера выступают против — 54%.

При этом среди сторонников иностранной интервенции 50% хотят, чтобы операция была осуществлена Россией. В пользу вторжения США выступили 16% опрошенных, 14% за Африканский союз и только 4% за такие шаги со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«Эти результаты не являются репрезентативными для всей страны, потому что опрос был проведен быстро с небольшой выборкой. В этом опросе большинство респондентов были относительно хорошо образованными мужчинами, а 62% проживали в столице. Тем не менее, опрос дает ориентировочную картину преобладающих настроений», — говорится в материале.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.