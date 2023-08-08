Президента Украины Владимира Зеленского и его последователей, которые «подкармливаются пряничками» США, скоро ждет крах. Такое мнение высказал помощник врио главы ДНР Яг Гагин, передает РИА Новости.

Гагин считает, что Украину ждет такая же судьба, какая была у стран, ранее втянутых Соединенными Штатами в гражданские войны.



«Одинаков исход: все они заканчивались большой кровью, потерей суверенитета. И все они заканчивались либо гибелью, либо тюрьмой для глав государств, которые были втянуты Америкой во все эти события», — сказал военный эксперт.

В качестве примера он привел Вьетнам, страны Персидского залива, Ливию, Афганистан.

Гагин добавил, что киевские власти, в частности самого Зеленского, ждет участь правителей, которые предали свой народ в угоду личным интересам и интересам США и каким-то «пряничкам», которыми их «кормили» американские политики.

По словам помощника врио главы ДНР, уже в западных и европейских СМИ появились предположения, что Зеленского могут убить, поскольку его «режим» уже на грани, и скоро всему придет крах.

О возможности военного переворота против Зеленского на Украине ранее заявлял бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. По его словам, к такому исходу событий могут привести недостоверные заявления украинского лидера о «небесном щите».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.