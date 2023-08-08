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Россия может воспользоваться уязвимостью НАТО в Арктике

Foreign Policy: Россия может воспользоваться уязвимостью НАТО в Арктике

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Ted.ns

Обозреватель Александр Грей в статье для Foreign Policy написал о том, что Российская Федерация может воспользоваться уязвимостью НАТО в Арктике для установления большего контроля над регионом.

«На северном фланге НАТО, особенно в Арктике... все еще вызывают тревогу существенные несоблюдения рядом ключевых членов альянса своих обязательств», — пишет автор.

Он отмечает, что Североатлантический альянс должен ограничить доступ Пекину и Москве в Арктике.

По его словам, США и союзники должны устранить соответствующие бреши в регионе до того, как ими воспользуется Россия.

21 июля президент России Владимир Путин поручил выделить опорные пункты в арктической зоне. Согласно поручению Путина, для таких опорных пунктов должны быть подготовлены мастер-планы развития на период до 2035 года.

Ранее эксперт предсказал из-за потепления в Арктике похолодание в Москве.

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