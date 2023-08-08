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Украине предрекли военный переворот

Политолог Журавлев допустил переворот на Украине из-за неудачного контрнаступления

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Евгений Биятов/РИА Новости

На Украине, как и в любом становящемся государстве, особенно во времена конфликта, существует вероятность военного переворота. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Военные смотрят на гражданские власти и приходят к выводу о том, что они-то справятся не хуже», — высказал мнение эксперт.

В качестве примера он привел Турцию, где первый президент страны Мустафа Кемаль Ататюрк (годы президентства: 1923–1938) был лидером военных и стал впоследствии гражданским главой государства.

Военный переворот в стране происходит тогда, когда генералы заключают союз с лейтенантами, уточнил Журавлев. Эти категории военных мыслят совершенно по-разному, но когда массово гибнут бойцы, они приходят к общей цели — спастись.

«А не сменить ли власть, чтобы остаться в живых? Может, это самый малошоковый вариант решения задачи?» — так, по мнению Журавлева, вместе размышляют генералы и лейтенанты.

Он добавил, что Украина стала близка к военному перевороту после неудачного контрнаступления.

О возможности военного переворота на Украине также заявлял бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. По его словам, к такому исходу событий могут привести недостоверные заявления президента Украины Владимира Зеленского о «небесном щите».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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