Латвия, Литва и Польша согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна достигла соглашения с Латвией и Польшей по возможному совместному закрытию границ трех государств с Белоруссией, передает ТАСС. По ее словам, речь идет о договоренности по соответствующему механизму.

«Достигнута договоренность [между Литвой, Латвией и Польшей] о согласовании оценки конкретных [критических] ситуаций, на которые мы намерены вместе реагировать <…> когда придется принимать решения, они будут приняты, будут обнародованы и пояснены», — отметила Шимоните.

Она добавила, что в настоящее время Литва решила закрыть ряд пропускных пунктов на белорусско-литовской границе. Шимоните подчеркнула, что в Вильнюсе считают шесть КПП на рубежах с Белоруссией, слишком большим количеством.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал «бешеными» границы Польши, Литвы и Латвии.