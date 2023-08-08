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Латвия, Литва и Польша согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией

Премьер Литвы Шимоните: Вильнюс, Рига и Варшава согласовали меры против Минска

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна достигла соглашения с Латвией и Польшей по возможному совместному закрытию границ трех государств с Белоруссией, передает ТАСС. По ее словам, речь идет о договоренности по соответствующему механизму.

«Достигнута договоренность [между Литвой, Латвией и Польшей] о согласовании оценки конкретных [критических] ситуаций, на которые мы намерены вместе реагировать <…> когда придется принимать решения, они будут приняты, будут обнародованы и пояснены», — отметила Шимоните.

Она добавила, что в настоящее время Литва решила закрыть ряд пропускных пунктов на белорусско-литовской границе. Шимоните подчеркнула, что в Вильнюсе считают шесть КПП на рубежах с Белоруссией, слишком большим количеством.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал «бешеными» границы Польши, Литвы и Латвии.

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