Политолог указал на лукавство Блинкена относительно зерновой сделки

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон решил все вопросы РФ касаемо черноморской инициативы — не что иное, как способ тянуть время. Такое мнение в беседе с РИАМО выразил политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков. По его словам, Белый дом пытается выиграть время, чтобы восстановить утраченный боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«России не следует вестись на предложения Блинкена, так как, с одной стороны, экспорт российского зерна и так происходит вопреки санкциям и находит своего потребителя в развивающихся странах, а, с другой стороны, вступать на зыбкую дорожку переговоров с США — ошибка и риск снижения наступательных темпов российской армии», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что в случае возобновления зерновой сделки в украинские порты устремятся гражданские суда, загруженные вооружениями и военной техникой для нужд ВСУ.

8 августа Блинкен в интервью французскому радио Radio France Internationale (RFI) заявил, что США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, однако Москва не отвечает на это.

Ранее в Госдепе прокомментировали намерение РФ бесплатно поставить зерно странам Африки.