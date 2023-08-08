Политолог объяснил, почему Россия продолжает помогать Турции после возвращения «азовцев»

Несмотря на то, что Анкара позволила командирам нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России) вернуться на Украину, Россия продолжает помогать Турции, поскольку последняя является важным торговым партнером. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя благодарность турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Москвы за значительный вклад в ликвидацию лесных пожаров в республике.

«Потеря выгодного партнера, через которого мы транспортируем, в частности, зерно, обернулась бы для нас большими трудностями. И совершенно непонятно, почему мы должны отказываться от сотрудничества с Анкарой. Поэтому да, Россия будет оставаться на позиции «мы помогаем всем, даже злейшим врагам», — сказал Перла.

В начале августа источник в Турции сообщил, что во время телефонного разговора президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана стороны не обсуждали тему «азовцев».

Сами же «азовцы» сообщали, что собираются вернуться на фронт, и пообещали «проявить себя в бою». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров «Азова».