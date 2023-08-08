В Совфеде назвали «ничтожными» заявления офиса президента Украины о переговорах с Россией

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала «ничтожными» для России заявления представителей офиса президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров, передает РИА Новости.

«То, что Зеленский и его офис говорят о невозможности мира – это их личная позиция. Но мы, Россия, на тех условиях, которые выдвигает Киев, не сможем заключить мирного договора», — заявила Алтабаева и подчеркнула, что для России невозможно возвращение перешедших в состав РФ территорий Украине, «по Конституции» и «желанию людей, проживающих на этих территориях».

При этом президента Украины Владимира Зеленского она назвала неадекватным с точки зрения «прежде всего нравственного состояния».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу Москвы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.