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Володин заявил, что Зеленский «повторит судьбу Саакашвили»

Спикер Госдумы Володин допустил, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «повторит судьбу» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По его мнению, судьба «марионеток Вашингтона и Брюсселя» всегда заканчивается одинаково — «от них избавляются».

«Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», — написал он.

Ранее Володин в своем Telegram-канале заявил, что Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны, надеясь, что это позволит ему дольше оставаться у власти.

По мнению спикера Госдумы, для этого в том числе приняли закон, фактически приравнивающий поляков к украинцам, предоставив им те же права — они могут находиться на территории страны без разрешений, а также трудоустраиваться, проходить обучение, получать медобслуживание и даже некоторые выплаты.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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