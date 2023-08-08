Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «повторит судьбу» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По его мнению, судьба «марионеток Вашингтона и Брюсселя» всегда заканчивается одинаково — «от них избавляются».

«Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», — написал он.

Ранее Володин в своем Telegram-канале заявил, что Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны, надеясь, что это позволит ему дольше оставаться у власти.

По мнению спикера Госдумы, для этого в том числе приняли закон, фактически приравнивающий поляков к украинцам, предоставив им те же права — они могут находиться на территории страны без разрешений, а также трудоустраиваться, проходить обучение, получать медобслуживание и даже некоторые выплаты.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.