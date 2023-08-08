В Крыму рассказали о надвигающейся на Зеленского катастрофе

Власти Украины не хотят вступать в переговоры с Россией по урегулированию ситуации, поскольку прекращение или «заморозка» конфликта грозит лично президенту Владимиру Зеленскому и его соратникам катастрофой. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти страны выступают против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России.

«Не совсем понятно, с чего это так возбудились Зеленский и его прихвостни. Россия им никаких компромиссов и не предлагала…» — сказал Константинов.

По его мнению, после провала украинского контрнаступления даже в Киеве должны были бы понять, что всякого рода инициативы по «прекращению огня» и «заморозки» конфликта — практически единственная возможность предотвратить надвигающуюся «национальную катастрофу Украины».

Парламентарий задался вопросом, почему украинские власти отвергают такой путь.

«Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им», — добавил Константинов.

6 августа в Джидде, в Саудовской Аравии, завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оснований для мирного соглашения с Украиной в настоящее время нет, специальная военная операция продолжится.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.