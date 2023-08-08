Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенатор Пушков заявил о провале Украины на встрече в Саудовской Аравии

Пушков: встреча в Джидде не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Критика президентом Украины Владимиром Зеленским президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы демонстрирует провал украинской делегации на встрече в Саудовской Аравии. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский раскритиковал Лулу да Силву за предложения о гарантиях безопасности для России, заявив, что бразильский лидер не должен соглашаться с тем, что говорит его российский коллега Путин.

По мнению Пушкова, раздражение Зеленского позицией Бразилии еще раз показывает, что прошедшая встреча «не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной», как это пытались представить некоторые СМИ Запада.

Сенатор отметил, что убеждения Бразилии о необходимости гарантий безопасности для РФ разделяют многие страны Глобального Юга.

На прошлой неделе Лула да Силва в интервью с зарубежными журналистам заявлял, что он озвучит предложения по урегулированию конфликта на Украине, когда Москва и Киев будут готовы к переговорам. Его советник Селсу Аморим отмечал, что проблемы безопасности РФ не могут быть оставлены в стороне при обсуждении любого мирного договора.

Ранее Лула да Силва заявил, что мира на Украине достичь переговорами пока невозможно.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях