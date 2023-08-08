Сенатор Пушков заявил о провале Украины на встрече в Саудовской Аравии

Критика президентом Украины Владимиром Зеленским президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы демонстрирует провал украинской делегации на встрече в Саудовской Аравии. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский раскритиковал Лулу да Силву за предложения о гарантиях безопасности для России, заявив, что бразильский лидер не должен соглашаться с тем, что говорит его российский коллега Путин.

По мнению Пушкова, раздражение Зеленского позицией Бразилии еще раз показывает, что прошедшая встреча «не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной», как это пытались представить некоторые СМИ Запада.

Сенатор отметил, что убеждения Бразилии о необходимости гарантий безопасности для РФ разделяют многие страны Глобального Юга.

На прошлой неделе Лула да Силва в интервью с зарубежными журналистам заявлял, что он озвучит предложения по урегулированию конфликта на Украине, когда Москва и Киев будут готовы к переговорам. Его советник Селсу Аморим отмечал, что проблемы безопасности РФ не могут быть оставлены в стороне при обсуждении любого мирного договора.

Ранее Лула да Силва заявил, что мира на Украине достичь переговорами пока невозможно.