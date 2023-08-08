Посол РФ в США оценил слова Госдепа о продуктивных переговорах по Украине в Джидде

Слова представителя Госдепа США о том, что состоявшиеся в городе Джидда Саудовской Аравии переговоры по Украине были продуктивными являются очередной попыткой выдать желаемое за действительное, дипломатического успеха на консультациях не было. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского посольства.

«Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было», — заявил посол.

По его словам, Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны стран Глобального Юга в стремлении изолировать Россию. При этом по итогам встречи не было достигнуто единой позиции по урегулированию конфликта, также не было «никакой поддержки пресловутой киевской «мирной формулы», отметил он.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не все страны согласились с украинской «формулой мира» на переговорах в Саудовской Аравии.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.