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Нуланд пригрозила военным Нигера лишением помощи на сотни миллионов долларов

Нуланд заявила о риске потери Нигером помощи на сотни миллионов долларов

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Maxim Shemetov/Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам США Виктория Нуланд во время встречи с осуществившими государственный переворот военными Нигера предупредила, что страна может лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. Об заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, сообщает ТАСС.

По словам Миллера, Нуланд посетила Нигер, чтобы выразить «серьезную озабоченность» Вашингтона событиями в стране и решимость поддержать «демократию и конституционный строй». США призывают к немедленному освобождению президента Нигера Мохамеда Базума, его семьи, а также всех тех, кто был задержан при попытке «неконституционного захвата власти».

Миллер отметил, что Нуланд говорила на встрече об угрозах потери Нигером сотен миллионов долларов в виде помощи в сферах экономики и безопасности. Чиновник уточнил, что Вашингтон принял решение о частичном приостановлении оказания поддержки правительству Нигера. Он добавил, что по мере развития ситуации в стране власти США будут оценивать возможность дальнейшего оказания помощи Нигеру.

Ранее сообщалось, что Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами захвативших власть мятежников, отстранивших от власти президента страны. Нуланд провела встречи с назначенным начальником генштаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и его тремя ближайшими соратниками.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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