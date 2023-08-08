В США заявили, что решили вопросы России по зерновой сделке

США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, однако Москва не отвечает на это. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому радио Radio France Internationale (RFI), текст которого опубликован на сайте Госдепа.

«Ну а по конкретным пунктам возможных проблем, например, с банками, транспортом и т. д., мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены. Например, я писал письма в наши банки, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и что нечего бояться санкций, освобождающих российское зерно, перевозки, страхование и т. д», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос, на какие уступки готовы пойти Соединенные Штаты, чтобы Москва снова присоединилась к зерновой сделке.

Как утверждает госсекретарь США, экспорт российского зерна за последний год намного превышает тот, что Россия экспортировала до событий на Украине.

По его словам, ООН предложила России решить ее озабоченности, однако Москва до сих пор не ответила.

Ранее газета Hurriyet сообщала, что визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.