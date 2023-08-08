В США заявили, что Запад может заставить Зеленского согласиться на мирные переговоры

Неудача контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставит глав западных государств принудить к мирным переговорам украинского президента Владимира Зеленского. В случае же его отказа, написал колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker, варианты развития событий могут быть совершенно непредсказуемыми.

Хервуд подчеркнул, что с начала боевых действий Киев получил иностранной военной помощи на сумму более 70 млрд евро, однако Зеленский не считает эти объемы достаточными. Колумнист выразил мнение, что 60% этой помощи было разворовано украинскими чиновниками. Поэтому страны, изначально выражавшие Киеву решительную поддержку, стали постепенно менять свою риторику, подкрепляя ее непростыми для властей Украины решениями. В частности, Польша, являющаяся одним из главных союзников Киева, вошла в число стран, которые подписали декларацию о продлении запрета на импорт зерна с Украины.

Постоянные требования Зеленского увеличить поток передаваемого Украине оружия стали вызывать явное раздражение у западных чиновников. Это раздражение усиливается из-за явных сложностей в проведении украинского контрнаступления.

По мнению Хервуда, если ситуация с украинским контрнаступлением не изменится в ближайшее время, то главы ведущих мировых держав склонят Зеленского к мирным переговорам. Если же украинский президент на это не согласится, варианты развития событий могут быть совершенно непредсказуемыми.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России.

По его словам, никакого переговорного процесса на данный момент быть не может.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.