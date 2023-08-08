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США отправят помощь Украине на $200 млн, появившихся из-за бухгалтерской ошибки

США объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи на $200 млн

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Emily Elconin/Reuters

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн из средств, которые ранее были выделены из-за бухгалтерской ошибки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, в него войдут противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и другое вооружение.

В мае стало известно, что Пентагон переоценил стоимость отправленной на Украину военной техники на $3 млрд из-за бухгалтерской ошибки.

Ранее The Washington Post со ссылкой на официальные данные писала, что Украина с февраля 2022 года получила от США финансовую помощь в размере $66,2 млрд, став крупнейшим получателем поддержки от Вашингтона со времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Украина в июле получила более $5 млрд помощи.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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