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В Молдавии назвали срок, который понадобится на восстановление соглашений с СНГ

Лебединский: Молдавии на восстановление соглашений с СНГ понадобится до 10 лет

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Михай Карауш/РИА Новости

Восстановление соглашений Молдавии с Содружеством Независимых Государств (СНГ), если при новой власти страна захочет это сделать, будет для нее сложным и длительным процессом, который может продлиться до 10 лет. Об этом заявил глава делегации республики в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский в интервью газете «Известия».

«Бесспорно, нужно будет отстраивать», — сказал Лебединский, отвечая на вопрос о возможности того, что новая власть Молдавии может отменить решения относительно СНГ.

Он подчеркнул, что просто отменить решения не получится, и придется «заново договариваться, опять входить, опять подписывать». Будут определенные сложности, нужно будет договариваться отдельно по каждому протоколу и каждому меморандуму, что займет годы, считает глава молдавской делегации в Межпарламентской ассамблее СНГ.

По его мнению, для подобного процесса должна быть очень сильная политическая воля партнеров страны по СНГ.

«Если руководство стран будет единогласно в том, что срочно нужно спасать ситуацию и Молдавию восстанавливать во всех этих соглашениях, то это можно будет сделать за год-два. А если там начнутся какие-то перетряски, кто-то не будет согласен, то, я думаю, это может занять и 10 лет», — сказал он.

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