Мятежники назначили нового премьера Нигера и командующего президентской гвардией

Национальный совет спасения родины (НССР) Нигера, который после смещения президента страны мятежниками стал правящем органом, назначил 58-летнего экономиста и бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейна премьер-министром. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, военный совет Нигера также назначил нового командующего президентской гвардией. Кто именно занял эту должность, не уточняется.

В ближайшие дни в Нигер прибудет делегация Африканского союза и ЭКОВАС, сообщает Al Hadath со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что сообщество государств Западной Африки пока не готово вводить войска в Нигер.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.