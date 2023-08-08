Замгоссекретаря США Нуланд встретилась с лидерами мятежников в Нигере

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами захвативших власть мятежников, отстранивших от власти президента страны. Об этом сообщил CNN, передает РИА Новости.

Нуланд провела встречи с назначенным начальником генштаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и его тремя ближайшими соратниками.

По данным CNN, заместитель американского госсекретаря провела двух часовой диалог с военным командованием мятежников. Телеканал называет эти обсуждения «чрезвычайно откровенными и временами сложными».

Ранее газета El Pais писала, что западная разведка не выявила следов участия РФ в дестабилизации Нигера.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума и отстранила его от власти. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.