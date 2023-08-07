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Байден пошутил про свой возраст

Байден заявил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста

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Sarah Silbiger/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что знает, каково чувствовать себя списанным со счетов из-за возраста. Таким образом он пошутил на встрече с игроками бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос», выигравшими прошлогоднюю мировую серию.

«Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю», — сказал Байден, говоря о 74-летнем менеджере команды Дасти Бейкере.

По его словам, он болел за Бейкера, когда тот сам играл в бейсбол. При этом президент США назвал самым плохим то, что он был старше бейсболиста.

Джо Байдену 80 лет. Он является старейшим президентом в истории США.

Согласно опросу Washington Post-ABC News, 6 из 10 американских респондентов считают, что у Байдена нет физического здоровья или остроты ума, необходимых для выполнения обязанностей президента США.

В конце июля президент США оговорился, занизив в 10 тысяч раз число жертв пандемии коронавируса в его стране.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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