В МИД России упрекнули США во вранье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем заявление Государственного департамента США о том, что Российская Федерация якобы отказалась от диалога по Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила недавние слова руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера о том, что никаких мирных переговоров с РФ по Украине сейчас не ведется, поскольку Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире».

«Вот же вруны!» — заявила Захарова, комментируя заявление главы пресс-службы Госдепа.

Как указала она, представители Соединенных Штатов «прекрасно знают, что сами сказали» украинскому президенту Владимиру Зеленскому «сворачивать переговоры» в апреле 2022 года, «сами инициировали запрет» киевским властям мирных переговоров с РФ в сентябре прошлого года, «сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию».

6 августа в Джидде завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оснований для мирного соглашения с Украиной в настоящее время нет, специальная военная операция продолжится.

Ранее в США заявили, что Украине не на что надеяться в ходе СВО.