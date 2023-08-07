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США ожидают визит главы МИД Китая

Госдеп: США ожидают визит главы МИД Китая Ван И

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Global Look Press

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США ожидают визит главы МИД Китая Ван И. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

Американская сторона ожидает, что Ван И посетит США и проведет встречу с госсекретарем. Точная дата его приезда пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные американский и китайский чиновники обсудили в Вашингтоне вопросы региональной безопасности и отношения двух государств в оборонной сфере.

Согласно информации, предоставленной Пентагоном, состоялся разговор между помощником министра обороны США по делам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илаем Рэтнером и руководителем департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао.

По словам Рэтнера, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, ранее встретившийся с Ян Тао, заявил о неизменной приверженности Пентагона поддержанию открытыми линий военных коммуникации между между США и Китаем.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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