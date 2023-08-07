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В Госдепе США ответили на вопрос о переговорах с РФ по Украине

Госдеп США: мирные переговоры с Россией по Украине сейчас не ведутся

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Manuel Balce Ceneta/AP

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что никаких мирных переговоров с Россией по Украине сейчас не ведется. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

По его словам, Россия не демонстрирует интерес к таким переговорам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале заявил о подготовке властей к тому, что следующая неделя усилит страну и ее позиции.

Он отметил, что будет продолжено «внутреннее очищение нашего государства от тех, кто, к сожалению, ослабляет Украину своими злоупотреблениями».

Украинский лидер подчеркнул, что стране нужно максимально сосредоточиться, чтобы достичь победы. По его словам, тем гражданам, которые думают, что победа почти одержана, нужно «возвращаться в реальность».

6 августа Владимир Зеленский анонсировал новый виток увольнений в рамках инициативы по борьбе с коррупцией на Украине.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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