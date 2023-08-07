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Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

Зеленский: РФ потеряет все корабли, если будет стрелять в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion заявил, что Россия может остаться без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

По словам украинского президента, после блокировки зернового коридора Украина вынуждена искать обходные пути.

«Если Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя, (...) Украина будет защищаться. (...) РФ должна понять, что (...) если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта», — заявил Зеленский.

21 июля Зеленский поручил Залужному и Кулебе продумать работу зернового коридора в Черном море.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее Зеленский заявил о нежелании Украины переносить конфликт в Россию.

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