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Зеленский раскритиковал президента Бразилии за гарантии безопасности России

Зеленский осудил главу Бразилии за предложение о гарантиях безопасности для РФ

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Луиса Лулу да Силву за предложения о гарантиях безопасности для России. Об этом он сообщил CNN Brazil.

«Только Россия, Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые необходимо дать для безопасности России», — сказал он.

Он отметил, что Лула да Силва не должен соглашаться с тем, что говорит Путин.

Ранее Лула да Силва заявил, что мира на Украине достичь переговорами пока невозможно.

Бразильский президент раскритиковал устройство Организации Объединенных Наций, которое оказалось неспособным серьезно отнестись к возможности полномасштабных боев на Украине.

Он также заявил, что Совет Безопасности ООН должен стать площадкой для обсуждения ситуации на Украине, в том числе территориального вопроса.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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