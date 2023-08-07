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Эстония не намерена высылать граждан России по примеру Литвы и Латвии

Глава МВД Эстони Ляэнеметс заявил, что страна не намерена высылать россиян

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Ints Kalnins/Reuters

Глава МВД Эстони Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин не намерен высылать граждан России по примеру Латвии и Литвы, передает РИА Новости.

5 августа стало известно, что в Латвии около шести тысяч россиян не сдали экзамен по латышскому языку и получат уведомления с предписаниями покинуть страну. По словам главы Комиссии сейма по гражданству и сплочению общества Ингмарса Лидака, на сборы у них будет три месяца. В Литве россиянам разослали специальные анкеты, после заполнения которых 254 гражданина России признали угрозой нацбезопасности страны, им запретили въезд в республику.

Ляэнеметс заявил, что в Эстонии подобные меры не обсуждались и планируются.

«На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете», — сказал министр.

Глава МВД отметил также, что знание языка оценивается при продлении вида на жительство и Эстония не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка.

Он добавил, что лицами, которые представляют угрозу безопасности, занимается Полиция безопасности.

Подробнее о выдворении россиян из Литвы и Латвии читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мигрантам в России планируют ужесточить условия безвизового пребывания.

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