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Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

МИД ЮАР: заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, вопрос о расширении будет обсуждаться на предстоящем саммите. Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор на брифинге, передает Reuters.

По ее словам, лидерам стран БРИКС на саммите будет представлен специальный доклад о принципах расширения объединения и список стран, которые хотят вступить в БРИКС.

Ранее Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает телеканал Venezolana de Televisión со ссылкой на исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Вице-президент Венесуэлы подчеркнула, что страна готова предоставить в распоряжение комиссии по энергетике организации «крупнейшие в мире запасы нефти», а также бороться за построение многополярного мира. Родригес отмечает, что мир проходит этап коренной трансформации, когда находящиеся в упадке Соединенные Штаты уже не могут безоговорочно отдавать приказы другим странам.

Официальные заявки на вступление в организацию будут рассмотрены на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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