ЛДПР выдвинула кандидатов в депутаты на новых территориях

ЛДПР выдвинула кандидатов в депутаты законодательных собраний, органов местного самоуправления сразу в четырех новых регионах: Запорожской, Херсонской областях, Луганской, Донецкой народных республиках. Об этом в ходе конференции, состоявшейся в Ростовской области сегодня, 7 августа, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

«Достойные, проверенные делом люди, которые смогут защищать интересы граждан и добиваться решения их проблем. Новые регионы России требуют особого отношения, системной работы. Важно наладить связь с каждым жителем, услышать и разобраться в их чаяниях, поддержать и доставить помощь. И я уверен, они справятся на отлично», – заявил глава ЛДПР.

По словам Слуцкого, все ключевые для страны события сейчас и в ближайшее время будут происходить именно в новых регионах.

«Перед будущими депутатами стоят задачи не только помочь семьям в бытовых вопросах, оказать гуманитарную помощь, помочь с оформлением документов и другими обыденными нуждами, но и системные задачи форсирования экономического развития, создания условий для работы предпринимателей, формирования комфортной среды для жизни каждого человека», – добавил Слуцкий.

В пресс-службе партии отмечают, что в списке кандидатов в Запорожской области — 320 человек, в Херсонской области — 276 человек, в ЛНР — 615 человек, в ДНР — 535 человек.

Накануне сообщалось, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провел встречу с молодежью России в рамках проекта «Прямой эфир ЛДПР».