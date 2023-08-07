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Зеленский назвал встречу с лидерами стран Латинской Америки «очень большим желанием»

Зеленский заявил, что ему не удалось встретиться с лидерами Латинской Америки

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока он не смог провести встречу с лидерами стран Латинской Америки. Об этом он сказал в интервью с аргентинским изданием Nacion.

Украинский лидер подчеркнул, что в любом случае хочет встретиться с коллегами из Латинской Америки, отметив, что «это его очень большое желание».

Также Зеленский добавил, что Украина может обсудить с латиноамериканскими государствами такие проблемы, как «зерно, пшеница и ядерная безопасность в мире».

В мае издание Politico писало, что Европейские высокопоставленные дипломаты нацелились на новую цель — подключить Латинскую Америку к поддержке Украины и противостоянию с Россией.

Также газета Financial Times сообщала, что власти Украины пытаются переманить на свою сторону страны, которые имеют давние связи с Российской Федерацией, речь идет об Индии, Бразилии, ОАЭ, ЮАР, Мексике и других.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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