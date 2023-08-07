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Зеленский надеется, что папа Римский посетит Украину и поддержит украинскую «формулу мира»

Зеленский надеется, что папа Римский посетит Украину и поддержит украинскую «формулу мира»

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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion выразил надежду, что папа Римский Франциск посетит Украину и обсудит вопрос поддержки украинской «формулы мира».

«Я лично приглашал Папу Римского на Украину, в любой город, в который он сможет приехать... Я планировал обсудить с ним вопрос поддержки формулы мира на Украине», — ответил украинский президент на вопрос журналиста о том, надеется ли он встретиться с понтификом.

Также Заленский высоко отметил работу главы Епископской конференции Италии кардинала, папского посланника Маттео Дзуппи по урегулированию украинского конфликта.

В рамках этого интервью Зеленский заявил, что Киев не желает и никогда не хотел переносить военный конфликт на территорию России.

19 июля президент США Джо Байден встретился в Вашингтоне с представителем папы Римского Франциска I по урегулированию украинского конфликта кардиналом Маттео Дзуппи.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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