Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мэр Тбилиси рассказал, как его дети чуть не попали под оползень в Шови

Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что его дети чуть не попали под оползень в Шови

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что его дети чуть не попали под оползень в Шови, когда находились там на курорте. Об этом он сообщил телеканалу Imedi.

По его словам, в день схождения оползня они возвращались домой.

«Фактически мы спаслись по счастливой случайности. Я это искренне говорю», — сказал он.

Днем 3 августа на территории гостиницы «Сансет Шови» сошел оползень, в результате чего были разрушены мосты и дороги, ведущие к отелю. На месте продолжаются спасательные работы. На данный момент около 70 человек удалось вывезти из зоны стихийного бедствия, 152 человека идентифицированы. Они находятся в безопасном месте со спасателями и полицейскими.

4 августа спасатели обнаружили тела еще четырех человек на территории курорта Шови.

В настоящее время в поисках людей участвуют 400 спасателей, представители полиции и кинологи, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника, рассказали в МВД.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях