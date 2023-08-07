Мэр Тбилиси рассказал, как его дети чуть не попали под оползень в Шови

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что его дети чуть не попали под оползень в Шови, когда находились там на курорте. Об этом он сообщил телеканалу Imedi.

По его словам, в день схождения оползня они возвращались домой.

«Фактически мы спаслись по счастливой случайности. Я это искренне говорю», — сказал он.

Днем 3 августа на территории гостиницы «Сансет Шови» сошел оползень, в результате чего были разрушены мосты и дороги, ведущие к отелю. На месте продолжаются спасательные работы. На данный момент около 70 человек удалось вывезти из зоны стихийного бедствия, 152 человека идентифицированы. Они находятся в безопасном месте со спасателями и полицейскими.

4 августа спасатели обнаружили тела еще четырех человек на территории курорта Шови.

В настоящее время в поисках людей участвуют 400 спасателей, представители полиции и кинологи, задействованы вертолеты, дроны и спецтехника, рассказали в МВД.

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