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В МИД РФ рассказали, как относятся к инициативам Юга по кризису на Украине

МИД РФ: Россия ценит инициативы стран Глобального Юга по кризису на Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна высоко ценит гуманитарные, а также посреднические инициативы стран Глобального Юга по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«В МИД России приняли к сведению информацию о консультациях по украинскому кризису, которые прошли в саудовской Джидде в период 5-6 августа по инициативе киевского режима и стран Группы семи», — сказала Захарова.

При этом отмечается, что в Москве рассчитывают, что коллеги по БРИКС и другие партнеры дадут свои оценки по итогам консультаций в Джидде по Украине.

Ранее сенатор Александр Пушков заявил, что подходы между странами Запада и Юга по Украине остаются очень разными, это еще раз показали прошедшие в Саудовской Аравии переговоры. Он напомнил, что издание Corriera de la serra «выяснило», как участники встречи в Джидде поддержали общие, «ритуальные принципы», которые они провозглашают в ООН.

Пушков отметил, что итальянская газета преподнесла это «чуть ли не как сенсацию, успех Запада и новую платформу единства». По мнению сенатора, на самом деле это не так — «подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными».

Накануне в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран. Но России в этом списке не оказалось.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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