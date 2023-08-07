В МИД РФ назвали условия для устойчивого урегулирования на Украине

Устойчивое урегулирование на Украине возможно лишь в том случае, если власти страны прекратят боевые действия и террористические атаки, а западные страны перестанут оснащать Киев вооружением. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус», — заявила дипломат в рамках встречи в Джидде по украинской тематике.

Захарова подчеркнула, что Киев должен признать новые территориальные реалии, в частности переход ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации в результате проведенных референдумов.

Представитель МИД РФ напомнила, что, как написано в Уставе ООН, у людей есть права на самоопределение, обеспечение демилитаризации и денацификации Украины. Также дипломат напомнила о правах русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями внутреннего законодательства Украины и международного права.

«Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия», — заявила Захарова.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.